Tänapäeva kultusbrändi PEZi algusaastate imidž oli kõike muud kui lastele mõeldud. Kui Eduard Haas III 1927. aastal Austrias Viinis oma piparmündikommide tootmise käima lükkas, pidas ta sihtrühmana silmas hoopiski täiskasvanuid.

Kui 1930ndatel seostasid Saksa teadlased esmakordselt suitsetamise vähki haigestumisega ning valitsus asus agaralt piirama suitsetamise levikut, oli ideaalne plaan sellest kampaaniast profiiti lõigata küps – asuda piparmündikommidega võitlusesse tollal väga levinud pahe, suitsetamise, vastu. Sihtrühm oli tollasel ajal tõepoolest suur, sest WHO andemetel oli suitsetajate osakaal täiskasvanud meeste seas 43% ja naiste seas 30%. PEZi tähelend algaski 1940ndatel, kui võeti otsustav suund asuda võitlusesse suitsetamise vastu ning töötati välja esimene algupärane kommijagaja, mis oma väljanägemiselt meenutas sigaretisüütajat.

Kogu idee tuum oli selles, et Eduard Haas III oli jõudnud järeldusele (olles tõenäoliselt eelnevalt tutvunud ka Sigmund Freudi uurimistöödega), et suitsetamise vajadus on väga oluliselt seotud vajadusega saada suukaudset tegevust ning ta pakkus selle vajaduse rahuldamiseks suitsetamise asemel pipramündikommi söömise näol asendustegevust. Lisaks oli kommijagajal ka üks meeldiv lisaomadus - sellest sai piparmündikommi pakkuda ilma, et see kellegi käest eelnevalt läbi ei käinud ning kogu tegevus oli seega ka oluliselt hügieenilisem.

1940ndate kampaania sõnum oli selle ajastu kohta väga julge ja samas ka mänguline – „Suitsetamine keelatud – pezimine lubatud!“

Teise Maailmasõja järgsed aastad ja sisenemine Ameerika Ühendriikide turule muutsid PEZi reklaamid oluliselt vabameelsemaks ning toodete reklaamimiseks kasutati edukalt ära tolle aja meeste hullutajatest kuulsad pin-up tüdrukud. Palja pinna demonstreerimine aitas tollel ajal edukalt väga olulisele sihtrühmale – suitsetavatele meestele – sõnumit edastada. Kahjuks puuduvad uuringud, kas ja kui palju need kampaaniad suitsetajate määra vähendasid, kuid üks on kindel, et just sellest ajastust sai alguse PEZi kultusbrändiks kujundanud kommijagaja idee.

Aastal 2014 lansseeriti uuesti PEZi täiskasvanutele mõeldud tootesari, ajastutruudes pin-up tüdrukutega väikestes metallkarpides piparmündikommid. Maailmas valitsev retrohullus ning soov oma juurte juurde tagasi tulla on tänaseks vormunud edukaks nišisarjaks, mis püüab poeriiulitel pilke ning on tegelikult üks igati šikk aksessuaar käekotti või pintsakutaskusse pistmiseks. Me võime kinnitada, et jagamine – eelkõige piparmündikommi jagamine – on endiselt in.

Pezimine lubatud!