Ka tänavu pakub TÜ Kliinikumi Lastefond headele inimestele võimalust toetada raskelt haigeid lapsi saates oma pühadetervitused Lastefondi heategevusliku pühadekaardiga.



Sel aastal on Lastefondile sealjuures appi tulnud kunstnik Navitrolla, kes pühadekaardi oma joonistusega illustreeris. Kahepoolse kaardi hinnaks on 1,50 eurot ning seda saab soetada kirjutades e-maili aadressile katlin.lindsaar@lastefond.ee.

Suuremate koguste puhul on võimalik kaartidesse trükkida tellijapoolne tekst.Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar toonitab, et heategevuslikud pühadekaardid on fondile oluliseks annetuste allikaks.

“Oleme kaarte müünud juba üle 10 aasta ning kogemus on näidanud, et neid ostetakse hea meelega. Kõige rohkem just ettevõtete poolt, kes niikuinii partnerite tervitamiseks kaarte saadavad ning on otsustanud sellega ühtlasi ka heateo teha. Viimasel paaril aastal oleme jõulukaartide müügiga kogunud haigete laste toetuseks ca 5000 eurot,” räägib ta.

Saadaval on ka sama illustratsiooniga veidi animeeritud ning kolmekeelse tekstiga (eesti, vene ja inglise keeles pühadesoov) e-kaardid, mida saab oma koostööpartneritele, lähedastele ja sõpradele edastada e-postiga.

E-kaardi hinnaks on jõukohane annetus ning nende tellimiseks tuleks kirjutada samuti eelnimetatud e-mailile.