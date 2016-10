Halvad uudised sünnipärastele punapeadele – loomulike punaste juuste, heleda naha ja tedretähnidega inimestelt on leitud geenivariant, mis suurendab riski haigestuda nahavähki.

Sellisele tulemusele jõudsid teadlased üle 400 inimese nahavähikasvajate geneetilisi andmeid uurides. Teadlaste hinnangul on punapeadel risk haigestuda nahavähki ka päikesega otseselt kokku puutumata, kirjutab Seeker.

Geenivariant, mida peetakse kurja juureks, on punapeadel esineb MC1R. Selle geenivariandiga esines mutatsioone 42% rohkem. Ja karm tõde on see, et mida rohkem geenimutatsioone, seda suurem vähirisk. UV-kiirgus on selle geenivariandiga inimestele aga ohtlik, sest soodustab melanoomi teket.

Kõigest sellest lähtuvalt manitsevad teadlased punapäid oma tervise nimel päikesega piiri pidama.