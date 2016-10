Peaminister Taavi Rõivas osaleb täna ja homme Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Euroopa Liidu liidrite kohtumise teemadeks on ränne, kaubandus ning Euroopa Liidu ja Venemaa suhted. Reedel allkirjastavad Eesti, Soome ja Euroopa Komisjon BalticConnectori rahastamislepingu.



Rändeteemal on fookus juba tehtud otsuste täitmisel ja koostööl kolmandate riikidega. Kaubandusaruteludes on eesmärk leida lahendused, kuidas pooleliolevate läbirääkimistega lõpuni minna.



Peaminister Taavi Rõivas kohtub Brüsselis esmakordselt Ühendkuningriigi uue peaministri Theresa Mayga, kellega on teemadeks Eesti ja Ühendkuningriigi kahepoolsed suhted, lisaks arutatakse EL-i ja ÜK tulevase suhte võimalikke aluseid.



Reede hommikul allkirjastavad peaminister Taavi Rõivas, Soome peaminister Juha Sipilä ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker rahastamislepingu BalticConnectori projektile Euroopa Liidu kaasrahastuse saamiseks.



Balticconnector ühendab Eesti ja Soome maagaasivõrgud 150 km pikkuse gaasi ülekandetoruga, millest ligi 80 km paikneb mere põhjas. Loodav ühendus tõstab varustuskindlust ja energiajulgeolekut kogu regioonis. Gaasiühendus valmib 2020. aastaks.



Muuhulgas osaleb peaminister Rõivas tavapärasel Ülemkogu-eelsel EL-i liberaalsete juhtide Ülemkogu-eelsel lõunasöögil, kus eraldiseisvalt on plaanis kohtuda ka fraktsiooni esimehe Guy Verhofstadiga.

Peaminister Rõivas naaseb Eestisse reede õhtul.