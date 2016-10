C-vitamiin on ilmselt üks tuntuimaid vitamiine. Sellel on ka oma põhjus – sel vitamiinil on väga oluline roll organismi üldise kaitsevõime tõstmise seisukohalt, ütleb Apotheka apteeker Kerli Valge. C-vitamiini vajatakse organismi immuunsüsteemi tugevdamiseks, naha ja igemete toetamiseks ning raua imendumiseks. Organism vajab C-vitamiini ka vastupanuvõime tõstmiseks ning väsimuse ja stressi peletamiseks. „Kuigi mitmekesise toidulauaga inimestel puudub vajadus C-vitamiini lisaks manustada, siis teatud juhtudel on see siiski soovitatav. Näiteks suitsetajatel on suurenenud C-vitamiini vajadus, ka soolehaigustega patsientidel, kellel on vitamiinide imendumine soolestikus häirunud. Ka rasedad ja imetavad emad võiksid C-vitamiini juurde tarbida, sest varustavad sellega ka oma last,“ avaldas Kerli Valge ja lisas: „Kui inimesel on C-vitamiini puudus, siis võib sellest märku anda igemete veritsemine, väga kerge sinikate ja verevalumite tekkimine kehal, kuid ka liigesvalud ja lihaste nõrgenemine.”

Menüü olgu vitamiinirikas

Parim aeg C-vitamiinivarude täiendamiseks on suvine periood, kui nii metsas kui ka aias leidub ohtralt erinevaid marju. Eriti C-vitamiinirohked on mustsõstrad. „C-vitamiini leidub kõvasti ka kibuvitsamarjades, astelpajus, aga ka kiivis, värskes kartulis, tomatis, virsikus ja paprikas. Lisaks sisaldavad seda ka erinevad tsitruselised, maasikad, spinat ja brokoli,“ loetles Valge. Loodusliku C-vitamiini puhul ei ole üleannustamist mõtet karta – tegu on vesilahustuva vitamiiniga, mille ülejääk väljutatakse organismist. Tüüparusaam, et C-vitamiin laguneb ülikiiresti toidukraami säilitamise või toidu kuumutamise ajal, pole apteekri sõnul päris õige. Tõsi, kuumtöötlemine on vitamiinide, eriti aga c-vitamiini, suhtes halb. “Kui on soov keeta köögivilja ja tagada, et vitamiinikadu oleks väike, siis tasuks meeles pidada paari soovitust: keeda võimalikult värskeid köögivilju, keeda neid lühiajaliselt ja vähese veega. Kui on võimalik, siis kasuta ära ka köögiviljade keeduvesi,” selgitas Kerli Valge: “Marjade ja köögiviljade pikemaajaliseks säilitamiseks oleks kõige parem viis siiski külmutamine. Madala temperatuuri juures on vitamiinide kadu kõige väiksem. Seega pole tarvis ka karta, et C-vitamiinirohkete marjade külmkapis säilitamisel pole mõtet. Tõsi, C-vitamiini sisaldus võib neis küll väheneda, kuid oma kasutegurit nad siiski ei kaota.” Õigeaegsus koos õige annustamisega Kui inimene tarbib iga päev puu- ja köögivilju, saab ta piisavalt palju C-vitamiini toidust. Kui aga toit ei ole tasakaalustatud, peaks kaaluma C-vitamiini toidulisandi võtmist. „C-vitamiini tarbimine on populaarseim soovitus organismi kaitsevõime tõstmiseks. Apteegis on C-vitamiini saadaval eri annustes tablettide, nii lahustuvate kui ka närimistablettide kujul. Igaüks saab valida endale sobivaima variandi,“ kinnitas Valge.