Sitsiilias mõisteti naine 30 aastaks vangi, sest ta tappis oma 8-aastase poja, kes oli avastanud, et emal on suhe vanaisaga.

Veronica Panarello kägistas poja elektrikaabliga, misjärel jättis Loris Stivali keha restkaevude juurde vedelema, vahendab Metro.

Naine rääkis politseile, et poiss on röövitud. Ta väitis, et viis lapse kooli, kuid pärastlõunal lapsele järgi minnes last ei olnud.