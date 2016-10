Oled kunagi tundnud põletustunnet rinnus ja kurgus ning hiljem pisut kibedat maitset suus? See tähendab, et sa oled kogenud kõrvetisi, mida vähemalt kord elus kogeb igaüks meist.

Ilmselt oled kuulnud, et kõrvetiste vallandajaks võib olla vürtsikas või rasvane toit. Tegelikkus on aga selline, et enamik inimestest on kõrvetiste osas täiesti abitud, kirjutab Men´s Health. Ja kõrvetised ise pole haigus, vaid see on sümptom – kõige levinum reflukshaiguse tundemärk. Teised sellele tõvele viitavad sümptomid on näiteks ka kurguvalu, kuiv köha ja neelamisraskused. Reflukshaigus vajab ravi. Ehk kui sa tunned, et kõrvetised kimbutavad sind mitu korda nädalas või on olukord nii halb, et su igapäevaelu on häiritud, mine arsti juurde.

Neil aga, kes tunnevad kõrvetisi aeg-ajalt, on oluline mõista, millised igapäevaharjumused seda põhjustavad.