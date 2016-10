Kindral kontrollib väeosa lipnike taiplikkust:

"Mis see on: paar musti, läikivaid ja seisavad ukse kõrval?"

Täielik vaikus. Keegi ei oska midagi arvata.

"Olete ikka idioodid! See on paar saapaid. Nüüd esitan veidi keerulisema küsimuse: neli musta ja läikivat ja seisavad ukse kõrval?"

Taas vaikus, ei ühtki vastust.

"Täielikud idioodid! Need on ju kaks paari saapaid. Ja nüüd veel raskem küsimus: elab soos, on roheline ja krooksub?"

Üks lipnik tõstab käe.

"Noh, mis te vastate?"

"Kolm paari saapaid!"