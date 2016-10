Kiirabi päästis taksos kokku vajunud inimese elu. ()

Skorpion Päev võib tekitada sinus tunde, et parim kaitse on rünnak. Sa suhtud teistesse suure kahtluse ja umbusuga. Samas oled võimeline põhjalikuks süvenemiseks.

Kaljukits Milline on sinu positsioon ühiskonnas? Kas oled lihtsalt töötegija või on sul ühiskonnale ka mingi sõnum? Tunned täna, et oled oma sotsiaalset väljundit vähe kasutanud.