Ülisuure tõenäosusega tuleval aastal taas M-Sporti põhitiimis kihutama hakkav Ott Tänak on viimased paar päeva veetnud Soomes, et testida Ford Fiesta RS 2017. aasta masinat.

Kuigi avalikult pole Tänaku tuleviku kohta uudiseid laekunud, siis M-Sporti tegemistega hästi kursis olev allikas sõnas autosport.com-ile, et eestlane vahetab uuel hooajal Dmacki brändi taas M-Sporti oma vastu.

"Muidugi naaseb Ott järgmiseks aastaks tiimi! On olnud palju kõlakaid tema siirdumisest Toyotasse või kuhugi mujale, aga seda ei juhtu," sõnas anonüümne allikas.

"Olete te näinud, kui palju Ott on uut autot testinud? [Tiimiboss] Malcolm [Wilson] ei hoiaks teda nii kaua rooli taga, kui ei kasutaks teda järgmisel aastal. Ott tuleb tagasi ja hakkab meiega järgmisel hooajal võitma!"

#WRC - The 2017 Ford Fiesta RS WRC being tested in the Finnish forests today with Tänak behind the wheel! Photos by: @jiipihlaja pic.twitter.com/Mcu1WBT864