"Mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Kuidas kellelgi üldse 500-eurone on, neid ei liigu väga. Arvasin, et see on mingi piilukaamera nali. Jäin seisma ja vaatasin ümber enda, aga keegi välja ei jooksnud."

"Sõitsin hommikul autoga tööle, tulin autost välja ja nägin maas mingit sodi. Ma ikka võtan sodi üles, sest ma ise töötan seal linnakus ja mulle meeldib, kui seal puhas on. Võtsin selle sodi kätte, mõtlesin, et viskan selle prügikasti, vaatasin, et seal vahel on 500-eurone, 20-eurone ja mingi paber," räägib mees üllatavast leiust.

Täna hommikul kella 9 paiku leidis Ülemiste City linnakus töötav Rene kontori lähistelt tänavalt 520 eurot ja ruudulise paberi. Nüüd on mees asunud Facebookis raha õiget omanikku otsima, et see talle tagastada.

"Minu jaoks on see elementaarne, et leitud asi tagastatakse," räägib Rene, et raha endale jätmine ei tulnud talle mõttessegi.

Mees lisas postitusele ka hashtag-sildikese oma töökoha nimega, et otsijal oleks lihtsam Rene üles leida ning tema kontorisse rahale järele minna. See tekitas aga paljudes kommenteerijates kahtlusi, justkui üritaks ta halva nalja arvelt oma ettevõttele reklaami teha.

"See on juba naljaks muutunud, aga ma lihtsalt mõtlesin, et keegi kaotas ära oma raha ja ma annan tagasi talle selle," on mees õelate kommentaaride üle pahane.

Rene arvates võis raha ära kaotada mõni Ülemiste City's töötav inimene. "Kuna me kõik seal linnakus töötame, siis on elementaarne, et n-ö oma küla inimestele annad tagasi temale kuuluvad asjad."

Esimesed raha kaotajani viivad vihjed on juba laekunud

Rene sõnul asub leiukoha lähedal R-Kiosk, mille teenindaja õde on juhuslikult ka tema tuttav ning arvab teadvat, kes võiks olla raha omanik. "Ta helistas mulle, et seal käib üks püsiklient ostmas iga päev midagi. Ta oli käinud peale lõunat küsimas, ega keegi pole raha leidnud. Ma andsin oma telefoninumbri sellele R-Kioski müüjale, et kui see härrasmees tuleb sinna homme või ülehomme jälle midagi ostma , siis ta saab mulle helistada," räägib Rene.

Raha kättesaamiseks tuleb härrasmehel vaid teada, mis on kokkuvolditud ruudulise paberi peal kirjas. "Mul on raha kontoris topsis, ta tuleb ütleb parooli ja saab oma asjad kätte. Väga lihtne!"