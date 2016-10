Otsuste langetajad on jõudnud kibeda tõdemuseni, et olgu vahekord Venemaaga kui tahes kehv, ilma temata pole Süüria probleemi lahendamine võimalik. Ja Venemaa teab seda, naudib olukorda kord rahuläbirääkimisi katkestades, kord lääne ettepanekutele vetot pannes.

Lahenduste otsinguil pöördutakse mitme asjatundja, nende seas ka tsiteeritava Saksamaa kunagise kõrgeima sõjamehe ja aastatel 2002–2005 NATO sõjalist komiteed juhtinud erukindrali Harald Kujati poole.

Ka Anne Willi populaarsesse poliitikavestlussaatesse telekanalis NDR oli Kujat kutsutud kui erapooletu sõjaekspert, kes oskaks analüüsida ja lahti mõtestada USA, al-Assadi ja Venemaa vahelisi vastuolusid ning anda neile objektiivne hinnang.

Kujat sidus end Jakuniniga

Teades Kujati varasemaid esinemisi ja nende põhjal tema tõekspidamistest ettekujutuse saanud, ei imestanud ma sugugi, et ta esines saates kui Kremli hääletoru.

Paljudele sakslastele näis aga üllatav, et endine Saksa ja NATO kindral agressoreid ja kaitsjaid ühtviisi süüdistab: kumbki pole kokkulepetest kinni pidanud! Kaalutlust, et kui Venemaa lõpetaks pommitamise, oleks see kõige õigem viis tapmisi lõpetada, ei lasknud Kujat edasi arendada.

Ta rõhutas hoopis: "Tänu venelaste sõjalisele sekkumisele on rahuprotsess algatatud." Hiljemalt siinkohal tuleks kahtlejal küsida, kas mitte...

Ja tõepoolest. Juulist saadik kuulub erukindral Harald Kujat Venemaa presidendi Vladimir Putini vana sõbra, endise raudteejuhi Vladimir Jakunini juhitava ja rahastatava uurimisinstituudi Tsivilisatsioonide Dialoog kolleegiumisse.

Selle instituudi peakorter asub Berliinis. Vaid mõne kuuga on Kujat omandanud Kremli propaganda viis plussile.

Erukindral Kujati sõnul ei ole üldse kindel, kes pommitas Süürias humanitaarabi autokolonni, sest ametliku uurimiskomisjoni tulemused on "imelikud".

Muidugi, sest ega venelased polegi kunagi milleski süüdi, ka MH-17 allatulistamises mitte, nagu on Kujat varasemates intervjuudes üritanud sisendada.

Esinedes pealtnäha õige avaldusega, et iga osapool peaks pingutama Süüria sõjatandril rahu tagamise nimel, lisas Kujat argumente, mida on juba kuuldud nii Putini kui ka al-Assadi ringhäälingust ja teistelt Kremli lobistidelt: lääneriigid eesotsas Ameerika Ühendriikidega on sõjaõhutajad ning just Venemaa ja tema liitlane al-Assad püüavad sõda lõpetada.

USA diplomaat: Kujat on soveedikindral

Harald Kujatiga samas vestlussaates esinenud USA endine suursaadik Berliinis John Kornblum nimetas erukindralit otsesõnu soveedikindraliks.

"See on kohutav, mida ta teeb. Ja kohutav on ka see, et Anne Will teda ikka ja jälle saatesse kutsub," ütles Kornblum pärast saadet ajalehele Bild.

Ka Saksamaa valitsuskoalitsioonist tõuseb hääli, mis peavad valeks lubada Venemaal teha karistamatult mida tahes.

Vaieldamatult kannab Venemaa vastutust ränkade sõjakuritegude eest Süürias, ütles välisasjade komisjoni esimees

Norbert Röttgen, ning seda halvem on, kui see Moskvale tagajärgi ei tooks. Kujati kiidusõnadele, et Venemaa on vastandina USA-le ja Euroopa Liidule valmis Süüria asjus läbirääkimisteks, ei ole Saksamaa valitsusel kavas vastata.

Kaitseministri Ursula von der Leyeni sõnul ei raisata sellele aega. Varasema tippsõjaväelase propagandateeside koht aga olevatki vestlusringides ega kuulu tõsiseltvõetavale poliitilisele tribüünile.

Siiski paneb imestama, kuidas mõni inimene, nagu Harald Kujat on jäänud kinni 1990ndatesse ja teeb Venemaa kohta otsustusi tollaste seisukohtade järgi, ütles Angela Merkeli parteikaaslane, Euroopa Parlamendi väliskomisjoni esimees Elmar Brok.

Erukindral Kujati ja tema Venemaa propagandamaiguliste esinemistega jääb mõnele vastamata vaid kaks küsimust: miks näeb teda teleekraanil nii tihti, miks kajastavad tema seisukohti ja otseseid valesid kõik suuremad väljaanded?