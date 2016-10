Kasahstani moslemite liit ja Kesk-Aasia moslemikomitee inimõiguste küsimustes pöördusid peaminister Bakõtzhan Sagintajevi poole ettepanekuga luua riigis seksi- ja demograafiaministeerium, vahendab NewsAsia.

Moslemiorganisatsioonid rõhutavad, et praegune olukord riigis tekitab ärevust. "Seksuaalse vägivalla all ei kannata ainult täiskasvanud, vaid ka lapsed. Pedofiilia kasv on võtnud ähvardavad mastaabid. Seksuaalne terror on tunginud nii õppeasutustesse kui ka riigiasutustesse," seisab nende pöördumises.

Moslemiorganisatsioonid leiavad, et uue ministeeriumi loomine annaks võimaluse välja töötada efektiivsed meetodid, mis aitaks leida uue tee sündimuse tõstmiseks.

Varem on Kasahstani moslemite liit esinenud ettepanekuga kehtestada riigis seksimaks. Sel viisil korjatav raha läheks riigieelarvesse ning seda kasutataks kodanike reproduktiivse tervise parandamiseks ja suguhaigustega võitlemiseks.