Kuue aasta eest Vancouveri taliolümpial skeletonisõidus kuldmedali võitnud britt Amy Williams osaleb järgmisel nädalal toimuval Walesi MM-rallil Tony Jardine'i kaardilugejana.

Ent eesootav võidukihutamine pole Williamsile esimene kord. 2012. aasta kevadel skeletonisõiduga hüvasti jätnud 34aastane naine luges Jardine'ile kaarti ka 2013. aasta Walesi rallil. Toona õnnestus duol Mitsubishi Lancer EVO IX-ga N-rühm kinni panna ning üldarvestuses saadi 26. koht.

This photo just came up on my memory page from 3yrs ago, good timing seeing as this will be me again next wk! pic.twitter.com/o1jdLs4ftM