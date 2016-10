"Süsteemi usaldusväärsus pannakse nüüd proovile," lausus Saarinen, kelle auhinnakapis on muuhulgas viis olümpiamedalit ning neli MM-kulda. "Ootan, et Johaug saab õiglase karistuse, mis vastab reeglitele. Kõigile peavad kehtima samad reeglid."

Johaug väidab, et klostebool, mis on sisuliselt sünteetiline testosteroon, sattus tema organismi huulekreemist Trofodermin, mida ta määris, et ravida päikesepõletust. Ühtlasi on tegu anaboolse steroidiga, mis soodustab lihaste kasvu ning taastumist.