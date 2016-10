President Kersti Kaljulaidi pressesindaja Taavi Linnamäe ütles Delfile, et Kaljulaidil pole kavas oma Nõmmel asuva kodu kulusid maksumaksjale tasumiseks esitada, vaid ta maksab need ise kinni.

"See on elementaarne, et ta maksab oma kodu kütmise, koristamise ja muu eest ise," ütles Linnamäe.

Kaljulaidi eelkäija Toomas Hendrik Ilves laskis seevastu talle kuuluva Ärma talukulud maksumaksjal kinni maksta. Maksumaksja maksis kinni nii kahe Ärmal töötanud inimese palgad kui ka kõik kodukulud kuni prügikottide ja lambipirnideni. Ärma talu ülalpidamise aastane kulu oli keskmisel aastal üle 60 000 euro.