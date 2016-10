Võta vaid kaks supilusikatäit seda lihtsalt valmivat ja maitsvat siirupit iga päev ning su talje kahaneb märkimisväärselt. Pöördumatult!

Rasva ladestumisega kõhupiirkonda on väga raske võidelda. Kuid valmista see siirup ja katseta seda – see vähendab söögiisu ning tänu sellele ei lase muutused end kaua oodata. Paljud naised on just tänu sellele retseptile suutnud vähendada oma talje ümbermõõtu märkimisväärselt üsna lühikese aja jooksul, kirjutab Healthy Food Star.

See siirup soodustab rasvade põletamist, kõrvaldab organismist liigse vee, parandab ajutegevust, mälu, kuulmist ja ka nägemust. Et siirupi kõik koostisosad on looduslikud, on see organismile ka üldises plaanis kasulik.