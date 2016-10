Elame haiges ühiskonnas – maa on haige reostuse tõttu, inimesed halva toidu söömise tõttu. Aga ometi on meie ühiskond haigestunud veel ühte haigusesse, sallivushaigusesse. Mitte headusesse ega hoolivusse, see oleks normaalne. Vaid enesealalhoiuinstinkti puudumisse.

Me oleme hübriidsõjas – sõjas, kus väike inimene on sattunud inforünnaku alla, mida ei saa enam adekvaatselt vastu võtta. Pagulase nime all Rootsi riigis viibivad täies elujõus mehed on mulle selge sõnaga öelnud, et Rootsi mehed on jobud, kes ei kaitse oma maad ega naisi ning annavad oma raha ära – neilt tulebki võtta nende raha ja maa. Hirmuäratav neandertallaslik seisukohavõtt? Muidugi, kuid selles on ka suuresti tõde. Arhailise tsivilisatsiooni sissevoolu lubamisel ühiskonda tuleb arvestada ka selle eripäradega. On märgata moslemite halvakspanu euroopalikele väärtustele. Euroopas ja Ameerikas on juba ka moslemitest poliitikuid, kelle poliitiline sõnum on tuua sisse rohkem moslemeid. Nende poliitikute tegevuskava ei ole midagi muud kui islami levitamine heausksete sallivate abil.

Sallivushaigus sellisel moel ongi haigus, mis lõppeb riikide ja rahvaste surmaga, kui kaine mõistus ei võida.