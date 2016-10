Pärast pikka ja rasket haigust küsib vene uusrikas arstilt: "Öelge, doktor, kuidas saab inimene kümme-kaksteist päeva mitte midagi süüa ja ometi mitte nälga surra? See on ju ime!"

"Kas teate, see on väga keeruline füsioloogiline protsess," vastab arst. "Tänapäeva teadus ei suuda seda veel seletada, kuid on selge, et selline asi toimub ainult tänu kõrgenenud kehatemperatuurile."

"Kahju!" ohkab uusrikas. "Ma oleksin hea meelega kõik oma töötajad sellisele füsioloogilisele protsessile allutanud!"