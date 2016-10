Koolide edetabel on kahtlemata kosutav lugemine kõigile nn eliitkoolide kasvandikele, kes saavad igal aastal kinnitust, et õpivad heas koolis. Kuid sama nimekiri võib olla pideva stressi allikaks paljudele pingerea tagumises pooles asuvate koolide lapsevanematele ja õppureile. Sest kellele küll meeldiks käia n-ö lollide koolis? Kuigi idee poolest peaks kogu Eestis saama sama kvaliteediga haridust, avaneb pingereas sootuks teine pilt – esimese ja viimase kooli riigieksamite tulemus erineb tervelt kolm korda.

Sel aastal on pingerida proovitud täiustada ja peale riigieksamite võetakse arvesse, kas õpilaste eksamitulemused gümnaasiumi lõpetamisel on võrreldes põhikooliga paranenud. Nii peaksime saama ülevaate, milline on kooli gümnaasiumiastme panus õpilase arengusse. Kuid seegi meetod pole täiuslik ja pigem peaksime küsima, mis on sellise pingerea koostamise eesmärk? Et nn eliitkoolid on oma headusest niigi teadlikud, siis kas koolide järjestamine ergutab nimekirja teist poolt senisest rohkem pingutama? Piir, millest alates tagantutsitamine muutub hoopis avalikuks häbistamiseks, on õhkõrn.

Nimekirja võib võtta ka kavala regionaalpoliitika ajamise viisina, kuidas suunata lapsevanemaid panema oma lapsi paremal järjel koolidesse. Õpilasteta jäävad nimekirja lõpuosa koolid sureksid ise välja ja omavalitsused saaksid need valutult kinni panna. Pole ju vaja koole, kus gümnaasium on vaid lapsepõlve pikendamiseks või – veel hullem –, kui maal või väikelinnas oleks kool vaid selleks, et sealsetele pedagoogidele ääremaa kohta hästi tasustatud töökoht kindlustada.

Vahepeal võeti eelduseks, et gümnaasiumi ülesanne on valmistada õpilasi ette kõrgkooli astumiseks. Aga kui kõrgkoolis edasiõppimise soovi polegi, siis tööleasumine on keeruline ilma kindlat eriala omamata. Nii tasuks mõelda kutseõppe arendamise peale, sest kvalifitseeritud oskustööjõu puudumise üle kurdetakse meil juba pikemat aega.

Tugevamad koolid saavad ise endaga hakkama, nimekirja koostajatel tuleb aga järjekorda seadmise kõrval hakata tõsiselt analüüsima, mida hakata tegema kehvade tulemustega koolidega.