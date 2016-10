"See hullumeelne on vihaga ükskõik milleks võimeline," kardab Mari tänases "Pilvede all" osas viidates Sandrale, kelle ähvardused hakkavad aina isiklikumaks muutuma.

"Pilvede all" sügis on alanud pinevalt, kuna Mari ja Indreku vahele tulnud Sandra on visa pildilt kaduma. Viimase väidetav lapseootus on tekitanud spekulatsioone, millele lisab omajagu kahtlust ka Sandra tõrksus isadustesti suhtes ja ähvardamine abordiga.

Paljudest neist asjadest saab Mari alles tänases osas teada, nagu ka sellest, et nii Indrek kui ka Piret on koos tema selja taga tegutsenud. Kõige tipuks võtab Sandra ka ise Mariga ühendust ja ähvardab teda ning tema lähedasi.

"Pilvede all" uus osa on Kanal 2 ekraanil täna kell 21.30.