Pärast Prantsusmaa otsust Calais' põgenikelaager sulgeda, aktiveerus seal viibivate laste ehk kuni 18aastaste migrantide Inglismaale toimetamine. Brittide näotuvastastamise programm on aga näiteks ühele "lapsele" pakkunud vanuseks koguni 38 eluaastat.

Esimese põgenikegrupiga Inglismaale saabunud Croydoni immigratsioonikeskuses (Reuters / Scanpix)

Trend end alaealiseks valetades soovitud riiki pääseda levib sisserändajate seas tegelikult üsna laialdaselt. Läinud aastal küsitletud põgenikest valetas end lapseks ligi kaks kolmandikku, kirjutab Daily Mail.

Esimese põgenikegrupiga Inglismaale jõudnud noormees (Reuters / Scanpix)

Märkimisväärne on ka tõsiasi, et lapseks valetavad end just mehed. Nii on väljaande sõnul Calais' laagrist Inglismaa poole vuramas juba kolmas täisealistest meestest koosnev "lapspõgenike" grupp.