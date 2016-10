80-aastane meesmodell Deshun Wang on Hiina moelavade uus staar. Mehe elukäik on olnud kirju ja oma praeguse edu on mees oma sõnul saavutanud vaid raske tööga.

Deshun Wang on 80-aastane ebatavaliselt heas vormis härra, kellest on saanud tõeline staar pärast seda, kui ta värvati moeetendusele catwalk-modelliks. Fännid on Deshunile pannud hüüdnime „Kõige kuumem vanaisa“. Vanahärra ise naerab südamest nii selle kui oma värske internetikuulsuse staatuse üle. Oma elust räägib ta tõsisemal toonil.

Shenyangis, 8 miljoni elanikuga suurlinnas sündinud Deshun Wang on oma praeguse edu nimel vaeva näinud 60 aastat. Ta on olnud näitleja nii tavalises kui pantomiimiteatris. 49-aastasena suundus ta Pekingisse, kus ta elas mõnda aega sisuliselt hulkurina, omamata kodu ega suuremat varandust. Pekingis hakkas Deshun performance-kunstiga tegelema ja jõusaalis käima. Trennitegemisest sai 70. eluaastaks tema jaoks tõsisem harrastus, millele ta võlgneb oma praeguse uskumatult hea vormi. 79-aastaselt võeti ta esimest korda moelavale tööle.

Deshun kinnitab, et kõrge iga ei ole tema jaoks takistuseks. „Sellel aastal sain ma 80-aastaseks ja mul on ikka veel jõudu. Mul on veel unistusi, mida saavutada,“ ütleb vanahärra enda kohta. Neile aga, kes mõtlevad, et on oma unistuste jaoks liiga vanad, on eakal modellil järgmised õpetussõnad: „Kui sa mõtled, et on liiga hilja, siis vaata ette, et sa ei laseks sellel saada vabanduseks alla anda!“

Maailma kuumimat vanaisa vaata allolevast videost.