Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed edastasid täna ettevõtlusminister Liisa Oviirile arupärimise, mis võtab luubi alla Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse hiljutise otsuse sulgeda EASi majandusesindus Shanghais. Eesti-Hiina parlamendirühma esimehe Mailis Repsi hinnangul on tegemist lühinägeliku sammuga.

„Möödunud nädalal selgus, et Shanghai peakonsulaadi sulgemine tähendab ka sealse EASi majandusesinduse sulgemist. Sihtasutus on küll lubanud, et selle otsusega seoses taasavatakse esindus Pekingis, kuid samas unustatakse ära, et Hiinas on füüsiline kohalolek ülioluline ning Pekingit ja Shanghaid eraldab kahetunnine lennureis,“ selgitas Mailis Reps arupärimise tagamaid. „Langetatud sammu püütakse näidata kui pisimuutust, kuid meie hinnangul kahjustab see väga tugevalt meie ettevõtete konkurentsivõimet.“

Repsi sõnul on ka mitmed Eesti eksportöörid ning eksperdid nimetanud Shanghai esinduse sulgemist väga valeks otsuseks. „Shanghai näol on tegemist maailma majanduskeskusega ning sealse esinduse sulgemist ei korva ühe esindaja täiendav töölevõtmine Pekingis. Otsuseid tuleb teha lähtuvalt kohalikust ärikultuurist, mitte Eestist olukorda hinnates.“

„Me tahame, et ettevõtlusminister, kelle üheks peamiseks eesmärgiks peaks olema Eesti ettevõtjate võimaluste suurendamine, annaks hinnangu EASi sellisele otsusele. Kas küsimust on üldse nende eksportööridega arutatud, kes antud piirkonnaga on seotud? Olukord võib taas päädida sarnase lahendusega, nagu juhtus Kasahstanis, kus ettevõtjad pidi oma kulude ja kirjadega tooma Eesti saatkonda välisesindaja,“ lõpetas Keskerakonna juhatuse liige Mailis Reps.