Astroloogias on palju psühholoogilisi aspekte, mis aitavad end paremini näha, ütlevad raamatu "Õnne ja edu teejuht. Aita end läbi astroloogia" autorid astroloog Kristelle Sööt-Kajo ja psühhoterapeut Pille Teearu.

Isikliku kogemuse alusel kirjutatud raamat kujutab endast rännakut läbi 12 sodiaagimärgi – meis kõigis on peidus nendele märkidele iseloomulikud jooned. Igas inimeses on killuke Jäära, Sõnni, Kaksikuid jne. Igaüks võib endas mingil hetkel selle ära tunda. Vastaval päikesemärgil on need jooned aga väljendunud kõige tugevamalt, iseloomustades neid.

Psühhoterapeut Teearu tõdes raamatu esitlusel Viru keskuse Rahva Raamatus, et üks põhjus, miks ta otsustas loomeprotsessis osaleda, tulenebki sellest, et sageli on inimestel midagi öelda, kuid kõik ei kuule ja kuula, mistõttu nüüd, kaante vahel, jõuab sõnum paremini õigete inimesteni.

"Raamat on kirjutatud läbi isikliku kogemuse. See ei olnud raske protsess. Lood pidid saama minu seest välja ja saidki paberile," tõdeb ka teine autor Sööt-Kajo.

Teearu, kelle käe all valmisid sodiaagimärkide psühholoogilised tõlgendused, sõnab, et suur osa on niinimetatud minade psühholoogial, kus inimene räägib teraapias esmalt enda tunnetest, kuid ei näe minapilti. Iga osa inimesest tunneb aga eri asju ning protsessi käigus üritatakse neid aspekte avada, et isiklikust kaitsest kaugemale näha saaks.