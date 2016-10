Tänases Riigikogu infotunnis keskendusid kõik esitatud küsimused parvlaevaliikluse probleemidele ning vastuseid nõuti seega vaid majandus- ja taristuminister Kristen Michalit. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikme Jaanus Karilaid hinnangul näitas tänane infotund, et parlamendi opositsioon on parvlaevahanke küsimuses ühtne. Praamiliiklusega seotud mured on kõikide jaoks ilmsed ning opositsioon peabki valitsusele antud küsimuses üksmeelselt survet avaldama.

„Valitsusel on aeg tunnistada oma saamatust parvlaevahanke läbiviimisel. Tegemist on ebakompetentsuse musternäitega, millega visatakse miljoneid eurosid maksumaksja raha tuulde, kuid keegi vastutust võtma ei pea. Oma küsimused antud teemal esitasime me täna küll Kristen Michalile, kuid ma ei pea teda tänase olukorra eest vastutavaks peasüüdlaseks. Pigem on minister pidanud helpima seda suppi, mille on talle kokku keetnud eelnevad valdkonna ministrid ning peaminister,“ rääkis Jaanus Karilaid.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liige jätkas: „Ootan huviga uute parvlaevade liinile tulekut, sest juba on kuulda olnud, et need laevad ei sobi meie sadamatesse. Tuletan meelde, et 1. oktoober 2016 pidi olema see päev, mil liinile pidid tulema neli uut parvlaeva ja ühtlasi lubati, et pakutav teenus ei halvene. Tähtaeg tuli ja läks, uued laevad liinile ei jõudnud ning teenus siiski halvenes. Kogu see hange on olnud justkui suur peataolek ning siinkohal peab vastutuse võtma peaminister Taavi Rõivas.“

„Juba täna on selge, et hanke varjus on toimunud Eesti lähiajaloo suurimaid korruptsioonijuhtumeid. Olen veendunud, et ka seda tuleb põhjalikumalt uurida ning välja selgitada kõik poliitilised seosed. Täna nägime, et opositsioon ei lase parvlaevahanke teemal niisama vaibuda. Olen kindel, et talitame nii edasi seni, kuni probleemid on lahenduse leidnud,“ lõpetas Jaanus Karilaid.