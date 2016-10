Täna said Liibanonis Soome-Iiri pataljonis teenivad Eesti kaitseväelased pidulikul rivistusel kätte ÜRO missioonimedalid.

Rivistusel osalenud ÜRO rahuvalvemissiooni UNIFIL läänesektori ülema brigaadikindral Ugo Cillo sõnul on Soome-Iiri pataljoni rahuvalvajad näidanud üles märkimisväärset professionaalsust Iisraeli ja Liibanoni eraldava "sinise joone" ka kõige delikaatsemate lõikude valvamisel.



"Täna üle antavad rahumedalid on ÜRO tänu teie pühendumuse ja suurepärase teenistuse eest. Kandke seda medalit uhkusega," ütles brigaadikindral Ugo Cillo rahuvalvajatele peetud kõnes.



Eesti kaitseväelastele andis ÜRO medalid üle Antti Rytövuori Soome välisministeeriumist. Lisaks osalesid rivistusel Soome suursaadik Liibanonis Matti Lassila, Iiri armee staabiülema asetäitja kindralmajor Kevin Cotter, teiste UNIFILi panustavate riikide esindajad, Liibanoni armee ja politsei esindajad, Soome-Iiri pataljoni vastutusalasse jäävate omavalitsuste juhid ning usuliidrid.



Eesti alustas välisoperatsioonidel osalemist 20 aastat tagasi ÜRO rahuvalvemissioonidega Horvaatias ja Liibanonis. Liibanoni ja Iisraeli eraldav sinine joon märgib Iisraeli relvajõudude tagasitõmbumist Liibanonilt vallutatud aladelt, milles kaks osapoolt leppisid kokku ÜRO kaasabil 2000. aastal. ÜRO rahuvalveüksuste ülesanne Liibanonis on hoida ära osapoolte vaheline olukorra eskaleerumine ning teha koostööd Liibanoni relvajõududega.



Koos staabiohvitseridega teenib hetkel Liibanonis 40 kaitseväelast. Eesti jalaväerühm Estpla-21 on osa Soome-Iiri pataljonist, mis on ainus mitmerahvuseline pataljon ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL Liibanonis. Pataljoni ülem on kolonelleitnant Vesa Vainio.