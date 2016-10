Siiski avaldab Käbin hoolealustele ka kiitust: "Ma ei mõtlegi nii väga nendele võitudele või kaotustele - tähtis on sisu. Nooruslikkus, võitluslikkus, entusiasm, tahe ja see, et me ei anna kunagi alla, toob meile edu."

"Rääkisin just mängijatega, et oleme nüüd kolm mängu võitnud aga ärme nüüd kuhugi väga pilvedesse tõuse. Saame täna Valmiera ja laupäeval Pärnu käest tappa, oleme järgmisel nädalal hoopis teiste emotsioonidega," sõnas 35-aastane treener Õhtulehele.

TTÜ korvpallimeeskonna peatreener Rait Käbin tunnistab, et hooaeg on küll hea alguse saanud, kuid põhjapanevaid järeldusi veel teha ei saa.

Ta lisab, et hetkel õpib veel meeskond üksteist tundma ja alles seejärel saab hakata tõsisemalt keskenduma ka taktikalistele nüanssidele. "Kõigepealt üritame hakata ühtse meeskonnana käituma, mõtlen just emotsionaalset poolt. Mängime esimesed ringid nii kodus kui Balti liigas ära ja siis vaatame, kus me omadega oleme."

Päris hooaja algusest ei ole meeskonna juures olnud kaks meest. Kui Sander Saare liitus võistkonnaga oktoobri alguses, siis värskeim täiendus Nikola Vujovic on siiani pidanud vaid kaks kohtumist. Peatreeneri sõnul vajavad mõlemad mehed veel veidi aega, kuid on kindlasti vajalikud lülid.

"Arvan, et me oleme temast kätte saanud umbes 30%, milleks ta tegelikult võimeline on. Eelmisel aastal Kitsing polnud ka päriselt number viis - meie kutid polegi veel harjunud sinna korvi alla sööte otsima. Mäng-mängult on asi vähe paremaks läinud," kirjeldas Käbin serblast esimeste muljete põhjal.

Kohtumine TLÜ/Kalevi vastu oli Nikola Vujovici teiseks TTÜ särgis. (Toomas Tatar)

"Meil oli teda peamiselt vaja sellepärast, et Järveläinen ja Raadik rohkem puhata saaks. Selle osa on ta küll siiani ausalt ära täitnud. Usun, et juba kuu aja pärast on temast rünnakul ka juba rohkem abi."

Sisse on elamas ka Saare, keda kimbutas suvel põlvevigastus. "Mängujuhil korvpallis on samamoodi nagu võrkpallis sidemängijal - peab leidma klapi teiste mängijatega. Eelmisel aastal läks ka Laanel novembri lõpuni-detsembri alguseni aega, kuniks hakkasime lõpuks ühtemoodi mõtlema."

"Füüsiliselt on ta juba heas konditsioonis, aga mänguline vorm ja pallitunnetus vajab natuke aega. Usun, et paar nädalat veel ja siis ta peaksime olema ühel lainel," andis Käbin Saare olukorrast teada.

Lisaks uutele täiendustele ja Eesti korvpallisõprade jaoks vanadele tuttavatele, on meeskonnas pead tõstmas ka kaks vähem tuntud noort mängumeest. 19-aastane Sander Viilup ning 21-ne Rain Koort.

"Tunnen teda juba miniklassist, kui Pärnus treener olin ja tean milleks ta võimeline on. Ta on suvi läbi kõvasti trenni teinud ja U20 koondises mänginud," rääkis TTÜ peatreener Viilupist.

"Tean, et tal oli hästi palju oma peas kinni. Olen nüüd püüdnud pool suve ja hooaja alguses heas mõttes tal kõrvade vahelt asjad korda saada. Alguses oli tükk tegemist - ta ei tahtnud üldse pea visata, söötis kogu aeg ära. Füüsiliselt ja kaitses on ta koguaeg tubli olnud."

Juba möödunud hooajal Meistriliigas korralikult platisile pääsenud Koort on Käbini sõnul sel aastal saavutanud teatud stabiilsuse. "Ta sai juba ka eelmisel hooajal palju mänguaega - üle 20 minuti, aga nüüd ta viskab lõpuks stabiilselt sisse."

Rain Koort (punases) on kaitses tublisti rassinud, kuid nüüd on talle ka leidumas suurem roll TTÜ rünnakujoonises. (Toomas Tatar)

"Ta on samamoodi terve suve kõvasti füüsilise kallal tööd teinud pluss tehniline pool on kindlasti edasi arenenud. Tema pluss on see, et ta kuulab treenerit. Püüab selle ellu viia, mis talle öeldakse."

TTÜ meeskonnale oleks kindlasti kõvaks täienduseks Argentiinast hundipassi saanud Kristjan Kitsing. Meeskonna lootsi sõnutsi ollakse möödunud hooajal võistkonda vedanud mehest huvitatud, kuid midagi kindlat siiski pole.

"Olen ikka rääkinud, et kuidas läheb ja end kursis hoidnud tema tegemistega. Siiski on sama suur võimalus, et ta läheb mängima näiteks Tartusse või Valka," vihjas Käbin, et nõnda hea mehe teenetest oleks ilmselt huvitatu paljud.

"Kõik oleneb temast endast. Olen ikkagi aru saanud tema enda jutust, et esimene eelistus oleks välismaale jääda."