"On üks vana keldi aksioom, mis ütleb "Head inimesed joovad head õlut." Mis on tõsi, siis ja nüüd. Lihtsalt vaata ükskõik millised baaris ringi ja näed kohe: halvad inimesed joovad halba õlut. Mõtle sellele." (Hunter S. Thompson, kirjanik)

Õlu: suur võrdsustaja. Nii paljude suurepäraste kunsti, kirjanduse, filmi ja üheöösuhete alaste tööde võimas inspireerija. Pole ime, et paljud kuulsad tegelased on võtnud sõna selle läbi aegade hea joogi teemal, märgib Thrillist .

"Õlu, see on parim neetud jook maailmas." (Jack Nicholson, näitleja)

"Ära iial alahinda, kui palju abi, kui palju rahuldust, kui palju mugavust, kui palju hinge ja transtsendentaalsust võib olla hästi tehtud takos ja pudelis külmas õlles." (Tom Robbins, kirjanik)

"Muusika järel oli õlu parim." (Carson McCullers, kirjanik)

"Piim on imikutele. Kui suureks kasvad, siis pead jooma õlut." (Arnold Schwarzenegger, näitleja)

"See oli tark mees, kes leiutas õlle." (Platon, filosoof)

"Õlu, kui mõõdukalt juua, pehmendab meeleolu, rõõmustab hinge ja soodustab tervist." (Thomas Jefferson, USA president)

"Olen armastanud vaid pudelit õlut ja peeglit." (Sid Vicious, punkikoon)

"Jää õllega. Õlu on püsiv veri. Püsiv armuke." (Charles Bukowski, luuletaja, kirjanik)

"Õlu on intellektuaalne. Milline kahju, et nii palju idioote seda joob." (Ray Bradbury, kirjanik)

"Kogun kaalu õigel viisil: ma joon õlut." (Johnny Damon, pesapallur)

"Eine leivast, juustust ja õllest moodustab ideaalse toidu." (Elizabeth I, kuninganna)

"Olen selles kindel, et kui igaüks jooks päevas oma pudeli, siis poleks maailmas pooltki sellest korralagedusest, mis siin praegu on. See oleks suurepärane meile kõigile." (Jane Austen, kirjanik)

"Mõnikord, kui mõtlen kogu sellele õllele, mida joon, tunnen häbi. Siis vaatan klaasi ja mõtlen pruulikoja töötajatele ja nende lootustele ja unistustele. Kui ma ei jooks seda õlut, siis ei pruugiks neil olla tööd ja nende unistused puruneksid kildudeks. Leian, et parem on juua seda õlut ja lasta nende unistustel täituda kui olla isekas ja muretseda oma maksa pärast." (Babe Ruth, pesapallilegend)