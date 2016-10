Sel nädalal on Evelin Ilvese juhitud jutusaade tavapärasest pisut teistmoodi. Saate peategelaseks on mees, keda me kõik teleekraanilt tunneme, kuid kes vaid väheseid endale päriselt ligidale laseb - Mart Sander.

Evelin uuribki nüüd, on's see mees ülbe multitalent, vääriti mõistetud kaunishing, piinatud geenius või kõike eelpool öeldut? Stuudios on maalid, muusa ja manager. Nalja ja naeru jagub ning üllatustelegi jääb ruumi! Kindel on, et sellist saadet Mart Sanderist ei ole veel eetris olnud, sest kunagi varem pole ta oma elule nii pikas plaanis saanud tagasi vaadata.

"Evelin" TV3-e ekraanil neljapäeval kell 21:35.