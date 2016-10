Halloween on teatavasti seotud õuduste ja jubedustega, seega oleks väga temaatiline vaadata igasuguseid õudusfilme ning nende seas on valik uskumatult lai. Toome välja filme, mis sobivad vaatamiseks nii tõelistele õudukatearmastajale kui ka pere noorematele liikmetele.

Oktoobrikuus on teatavasti halloween. Olenemata sellest, kas te halloweeni suurelt tähistada tahate või mitte, on alati mõnus külmadel ja pimedatel õhtutel mõnda filmiklassikat vaadata ning miks mitte vaadata selle kuu temaatikaga kokkuminevaid filme.

Addamsite perekond on õuduskomöödia, mis räägib kummalisest perekonnast, kes igatsevad oma 25 aastat kadunud onu. Kui ta ühel päeval ootamatult välja ilmub, on kahtlustäratav, kas tegu on ikka õige onu Festeriga, kuigi mees sobitub perekonda ideaalselt. Selgub, et tegu on siiski teesklejaga, kes planeerib rikka perekonna paljaks varastada.

2. "Karje"

Ghostface (Francesco Gustincich / Alamy)

"Scream" ehk eesti keeles "Karje" on praeguseks saanud juba ka kolm järjefilmi, on tõsine Halloweeni klassika. Jubeda maskiga mõrvar Ghostface noorukeid tapmas, ahh, klassika!

3. "Hocus Pocus"

Kolm nõida, keda mängivad Sarah Jessica Parker, Bette Midler ja Katy Najimy poodi 300 aastat tagasi nõiakunsti kasutamise eest 17. sajandi Salemis, Massachusettsis. Nüüd on nad tagasi, kuid selleks, et end surematuks teha, peavad nad võtma lapse elu. Kolm last, kes nad kogemata surnust tagasi tõid, teevad kõike selleks, et takistada nõidadel Salemit selliseks muutmast, nagu see kunagi nende eluajal oli. Selles filmis on komöödiat, nõiakunsti, palju musti kasse ja naeru.

4. "Jõulueelne õuduslugu"

Inglise keelse pealkirjaga "Nighmare Before Christmas" peategelaseks on Jack Skellington, kes on Halloweeni linna Kõrvitsakuningas. Ükskord leiab ta ennast Jõululinnast ning otsustab jõulud üle võtta ja jõuluvana röövida. Kuid ta ei vii pühasid läbi traditsioonilises võtmes.

5. "Halloween"

(Compass International)

Selle filmi vaatamiseks soovitame tuled põlema jätta, sest see on tõsiselt õudne! Film räägib mõrvarist, kes tappis oma õe ja venna, kui ta oli alles väike ning seetõttu pandi ta vaimuhaiglasse. Kuid ta pääseb põgenema ning hakkab kedagi jälitama…

6. "Laibast pruut"

(Warner Bros)

Lugu räägib noorest (ja elusast) Victor Van Dortist, kes abiellub mitte etteplaneeritult Laibast Pruudiga, kes on juhtumisi ka surnud. Nüüd peab ta tegema valiku oma uue, kuid surnud pruudi vahel ja oma kunagise kihlatu Victoria vahel. Tõsiselt dramaatiline!

7. "Shaun ja surnud"