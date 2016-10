"Tõelised Eesti mehed" on jõudmas oma finaalini – ränkraske maastikutriatloni võistluseni. Kelle pingutusi on kandmas tõelised viljad? Kes meestest on kaotanud kümneid kilosid? Kes aga libastunud? See kõik selgub "Tõeliste Eesti meeste" eelviimases osas.



Mehed on teinud neli kuud kõva trenni ja tulemus on silmaga näha - õllekõhud on kadunud ja võhma on tublisti juurde tulnud. Treener Rauno otsustab meestele veidi puhkust lubada ja kutsub nad spaasse. Mehed peavad mõistma, kui oluline on igasuguse füüsilise soorituse juures keskendumisvõime ja oskus tunnetada oma keha. Seda ootamatum on Rauno järgmine väljakutse, mis võtaks iga tõelise mehe põlved värisema.





Innustav tõsielusari "Tõelised Eesti mehed" TV3-s täna kell 20:00.