Üle-eelmisel nädalal rikkusid Vene sõjalennukid nii Soome kui Eesti õhupiiri. Soomlaste teatel oli see seotud Venemaa sõjaliste õppustega. Soome õhupiiri rikkusid 6. oktoobril kaks Vene hävitajat SU-27 ning Soome kaitsejõud avaldasid erandkorras nendest hävitajatest ka fotod. Eesti Ämari lennubaasist NATO Balti õhuturbe missiooni teostava Saksa üksuse juht kolonelleitnant Swen Jacob rääkis Soome väljaandele Verkkouutiset, mis tol päeval juhtus.

"See toimus mõlemal pool Soome lahte. Meil oli kiire öö,“ rääkis Swen Jacob, kelle sõnul oli ette teada, et Venemaa korraldab sõjaõppuse. Seevastu ei olnud eelnevalt teada, et Venemaa saadab ligi 24 tunni jooksul lennukeid õhku iga 90 minuti tagant. "Nad esitasid QRA-le (kiirreageerimisele – toim) väljakutse uuesti, uuesti ja uuesti. Lennuk lennuki järel. Saime ikka ja jälle algusest alata , kuna me ei võinud kogu aeg õhus olla,“ kirjeldas Jakob.

"See oli väljakutse, kuid meil oli piisavalt jõuvaru, head tehnikat hoida lennukid kogu aeg valmisolekus. Me ei tea, kas õppuste mõte oli näha, kui sageli NATO ja Soome suudavad samal ajal vastata. Igal juhul said nad teate, et me suudame,“ kinnitas kolonelleitnant Jacob.