Ilmselt ei vaja sa mingeid vabandusi või ettekäändeid, et seksida. Aga selgub, et on kindlad juhtumid ja momendid, mille puhul hullamine on ekstra hea ja kasulik. Mõnd juhtumit on ilmselt hea kasutada ka ettekäändeks. Vahendab Men's Health. HOMMIKUL Su keha on loodud hommikuse seksi jaoks.

"Mitte ainult testosterooni- ja energiatase pole hommikuti kõrge, vaid ka oksütotsiinitaseme kasv seob sind ja su partnerit ning endorfiinid tõstavad tuju," ütleb sekspert Jessica O'Reilly.

KUI TUNNED, ET HAKKAD KÜLMETUMA See võib tunduda ebaloomulik, aga uuringud näitavad, et seks ergutab su immuunsüsteemi. KAKS NÄDALAT PEALE TEMA TSÜKLI ALGUST Uuringud näitavad, et kaks nädalat peale temakese menstruaaltsükli algust kasvab ta kliitor 20% suuremaks ja erutub kergemini. Tõlge: sel ajal saab ta kergemini orgasmi. See on üsna ovulatsiooni ajal, nii et on üsna loogiline, et ta keha sel ajal seksi januneb. PÄRAST SPORTIMIST Sporti tehes pumpab su keha testosterooni – hädavajalikku sekshormooni – nii et pärast korralikku higistamist on sul iha suurem. Ja see tekitab ka temal tuju: Texase ülikoolis tehtud uuringu kohaselt pärast trenni oli naistel verevool genitaalpiirkondadesse 169% kõrgem. PÄRAST HALBA PÄEVA Tahad pärast rasket tööpäeva kontoris stressi maha raputada? Seks on tervislikum valik kui mõned õlled. "Uuringud näitavad, et seks ja teised füüsilise läheduse vormid – isegi käe hoidmine – parandavad märkimisväärselt tuju ja alandavad stressitaset," ütleb O’Reilly. Pluss, selle pinge ja frustratsiooni voodis väljaelamine võib muuta sind kirglikumaks ja entusiastlikumaks. "Kuni su armuke pole su viha allikas, võib vihane seks olla väga kuum," ütleb sekspert. PÄRAST MIDAGI HIRMSAT Üks parimaid seksimise aegu on kohe pärast virgutavat kogemust, olgu see trossilsõit, sõit Ameerika mägedel või isegi õudusfilmi vaatamine. "Kui su adrenaliin pumpab, siis on su keha juba erutusseisundis ja seksuaalne reaktsioon sageli kõrgendatud," ütleb O’Reilly.