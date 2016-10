Nii liiga lühike kui liiga pikk öine uni, samuti unisus ja tavapärasest suurem unevajadus võivad suurendada insuldiriski, selgub hiljaaegu läbi viidud uuringust.

Berni Ülikooli teadlased analüüsisid sadu uuringuid, milles vaadeldi unega seotud küsimusi enne ja pärast insulti. Ilmnes, et nii liiga lühike kui ka liiga pikk öine uni, samuti unisus ja tavapärasest suurem unevajadus suurendavad insuldiriski, vahendab Welt.

Põhjus on selles, et uni on aju taastumiseks äärmiselt oluline. Kui uni on häiritud, on häiritud ka ajus toimivad protsessid.

Teadlased panevad arstidele südamele, et unehäireid ei tohiks käsitleda kui tähtsusetuid häireid või mööduvat nähtust. Kui inimene on muidu terve, on unehäire tema keha jaoks väga suur koormus, mõjutades erinevate hormoonide kaudu ka veresooni. Sama juhtub siis, kui inimene magab kaua. Teadlased seletavad viimast asjaoluga, et kauamagajad tegelikult korralikult ei maga ning neil jääb puudu ajule taastumist pakkuvast sügavast unest.