Kas sa teadsid, et sinu sõrmed ja eriti see, kui pikad nad on, paljastavad sinu kohta nii mõndagi?

Väidetavalt saab nimetissõrme ja nimetu sõrme pikkuste järgi öelda inimese kohta päris paljusid asju. Cosmopolitan paljastab selle, millist tüüpi inimesega on tegu, kui eespool nimetatud sõrmed on ühe pikkused.

1. Suure tõenäosusega on tegemist inimesega, kes on oma väljavalituga koos terve elu. Partnerite sage vahetamine pole sinu teema.