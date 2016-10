Norra antidopingu liit määras dopinguga patustanud Therese Johaugile kahe kuu pikkuse võistluskeelu.

Esialgsete andmete põhjal kehtib keeld 18. oktoobrist kuni 18. detsembrini. Kahe kuuline karistus on esialgne ning edasised otsused teeb sõltumatu antidopingu komisjon. Igatahes leidsid kohalikud eksperdid, et Johaug on keelatud ainete tarvitamises süüdi.

"Sportlane ei ole süüst puhas. Seetõttu tuleb talle vastava paragrahvi alusel määrata karistus, mille alusel ei tohi sportlane osaleda ametlikel võistlustel ning treeningutel," sõnas Norra antidopingu juht Anstein Gjengedal.

Ta lisas: "Oluline on, et praegu oleme määranud üksnes ajutise võistluskeelu ja rohkem me sel teemal kommentaare jagada ei saa."