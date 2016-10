Järgmisel aastal hakkab Tallinna ja Helsingi vahel sõitma uus Tallinki kiirlaev Megastar. Reisi pikkus on vaid kaks tundi ja seetõttu rõhutakse uues laevas eelkõige ostlemisvõimalustele, kajuteid on seal väga vähe, kirjutas laevaga tutvunud ajaleht Helsingin Sanomat.

Uus laev Megastar saab olema just selline (Tallink AS)

Samuti on Megastari puhul eriline see, et sealne päästevõimekus ei hõlma ainult tavapäraseid päästeparvesid. Ohu korral saab tervest laevast suur päästepaat. Projekteerijad lähtuvad ideest, et laev peab olema saanud väga suuri kahjustusi, et reisijad seal minema viia, kuna suure hulga inimeste evakueerimisega kaasneb terve hulk riske.

Süsteem Safe Return to Port on kohustuslik kõigile üle 120-meetri pikkustele reisilaevadele, mille kiil on pandud pärast 1. juulit 2010, kinnitas Tallinki kommunikatsioonijuht Luulea Lääne. Samas on laev varustatud päästevahenditega kõikidele reisijatele ja meeskonnaliikmetele, laevas on päästeparved, päästevestid ja kiirvalvepaadid.