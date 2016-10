Tänahommikuses Raadio 2 hommikuprogrammis rääkisid saatejuhid Dannar Leitmaa ja Karl-Andreas Kalmet teleseriaalidest ning otsisid raadiokuulajate lemmiksarja. Kuid muuhulgas rääkis Karl-Andreas Kalmet, kes teatavasti näitleja on, et tema arvates on eesti seriaalide tase ikka väga halb ning praegu teles jooksvad eesti sarjad ei kannata mingit kriitikat.

Kalmet rääkis, et teda ikka on sarja kutsutud ning ta on isegi mõned rollid sarjades teinud. Kuid põhjus, miks ta sarjas enam näidelda ei tahaks peitub tema sõnul selles, et eesti seriaalide tase on ikka väga halb. "Ma ei tea, kas ma tõmban hetkel kriipsu peale igasugusele lootusele kuhugi saada, aga ma julgen väita, et ma ei taha ka," naeris ta.

Kaassaatejuht Dannar Leitmaa küsis Kalmeti käest, et kas näitlejate jaoks on seriaalis näitlemine midagi sellist, mida ei taheta teha, kuna see pole nii tõsiseltvõetav kui film või teater.