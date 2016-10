Isamaa ja Res Publica Liidu rahvuslaste ühendus teeb Vabariigi valitsusele ettepaneku keelata kogu riigis Venemaa propagandakanalite edastamine.



Ühenduse esimehe Tarmo Kruusimäe sõnul on Venemaa juba aastaid läbi propagandameedia valetanud, vassinud ja moonutanud tõde. „Venemaa on alustanud avalikku propaganda- ja meediasõda nii Eesti, Euroopa Liidu kui teiste lääneriikide ja NATO vastu."



"Idanaabri telekanalid kutsuvad üles vägivallale, õhutavad rahvuste vahelist vaenu ning püüavad destabiliseerida olukorda kogu Euroopas. Vältimaks oma riikliku julgeoleku ohtu seadmist tuleks need telekanalid sulgema. Tänane valitsuskoalitsioon peab mõistma, et homme võib olla juba hilja ning seepärast tuleks seda ennetada," lisas Kruusimäe.



Georgia, Ukraina, Moldova, Läti, Leedu ja mitmed teised riigid on analoogse sammu juba astunud.