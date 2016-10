Valitsev Inglismaa meister Leicester jätkas eile oma võidukat seeriat Meistrite liigas, kuid kodune sari pole ootuspärast algust saanud. See paneb peatreeneri Claudio Ranieri tundma väga vastakaid emotsioone.

"Ühest küljest olen ma väga uhke. Premier League´i vaatenurgast olen ma aga maruvihane," teatas 64-aastane itaallane. Siiski mõistab kogenud treener, et kontrast kahe liiga vahel on inimlikult mõistetav.

"See on psühholoogiline, suurem osa tähelepanust läheb Meistrite liigale. Oled 100 protsendiliselt keskendunud igale olukorrale ja annad endast mentaalselt kõik. Kahjuks maksame koduses liigas seetõttu lõivu."

Ranieri tunnistab, et nii väga kui ta ka ei tahaks Meistrite liigale keskenduda, on esmatähtis ikkagi kodune sari. "Peame oma suhtumist liigasse paremaks muutma. Premier League on meie prioriteet."

Meistrite liigas on Leicester alustanud kolmest mängust kolme võiduga, hoides sellega kindlalt tabeli liidrikohta. Koduses liigas ollakse aga alles 13. real, kui kaheksa mänguga on teenitud vaid 8 silma.