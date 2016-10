Näitlejanna Amanda Seyfried paljastab ajakirja Allure intervjuus elupõlise võitluse obsessiiv-kompulsiivse häirega.

Just sel põhjusel ei lasknud Amanda oma uue eluaseme külalistemajakesse pliiti ehitada. “Kui jätad pliidi küdema – või siis ahju -, võid vabalt midagi maha põletada. Muretsen alati inimeste ja selle pärast, kuidas nad pliiti kasutavad. See on selline kontrollivärk.”

Amanda hoiab obsessiiv-kompulsiivset häiret kontrolli all Lexapro-nimelise antidepressandiga. “Olen seda võtnud 19. eluaastast peale, nii et 11 aastat. Olen kõige madalama doosi peal. Ma ei näe selle lõpetamisel mõtet.”