Armastus ei küsi vanust. Samas võib suur vanuseline erinevus tuua suhtesse siiski teatavaid pingeid.

Loomulikult ei saa öelda, et suure vanusevahe korral pole suhe võimalik ning see lõpuks ikka rappa läheb. Samas tuleb valmis olla siiski ka mõningateks probleemideks, kirjutab veebiportaal Woman's Day.

1. Vanemat meest on keeruline muuta. Naised tihti tahavad meest muuta, olgu siis selleks tema välimus või hobid. Noorema mehega on see väga lihtne, kuid vanema mehega pigem keeruline.