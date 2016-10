Eesti Keele Instituudi teadlaste välja arendatud kõnesüntesaatori abil saavad inimesed nüüd raamatutekste helifailina kuulata. Teenus, mida pakub Elisa Raamat, on mõeldud nii lastele, kes veel lugeda ei oska, täiskasvanutele, kel napib lugemiseks aega kui ka vaegnägijatele.

“Iselugeja on kõnesünteesil põhinev lahendus, mis võimaldab raamatuteksti muuta inimkõneks,” tutvustas Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu uut innovaatilist teenust, mille kasutamiseks peab enda nutiseadmesse laadima Elisa Raamatu äpi. Raamatuäpp võimaldab lugeda nii e-raamatuid kui kuulata samadest raamatutest audioversiooni.

Eesti Keele Instituudi kõneuurimise ja kõnetehnoloogia osakonna juhataja, vanemteadur Meelis Mihkla seletas, et raamatuhääle aluseks on salvestatud inimhääl. Salvestamisel kaasati nii näitlejaid, raadiodiktoreid kui ka koolitamata häälega tavainimesi. Raamatuhuvilistel on võimalik valida, kas kuulata raamatu nais- või meeshääle esituses. Samuti saab valida ettelugemise kiirust ning kasutada edasi või tagasi kerimise võimalust. Huvitavaks teeb Iselugeja asjaolu, et kui mingi raamat on Elisa Raamatu kaudu alla laetud, ei vaja äpp Iselugeja kasutamiseks enam internetiühendust.

Mihkla tõdes, et keelesüntesaator ei ole veel lõpuni välja arendatud ning osad sõnad võivad kõlada ebaloomulikult. “Keelesüntesaator vaatab iga sõna hääldust sõnastikust,” märkis Mihkla ning lisas et välismaised kohanimed häälduvad Iselugejas esialgu eestipäraselt. Kõnesüntesaatorile koostöös Elisa Raamatuga kasutuse leidmine on Mihkla sõnul oluline verstapost. Teadlane seletas, et maailmas on umbes 7000 keelt, aga toimiv kõnesüntees on seni ainult 70 keelel.