Kihlasõrmuste hinnad on seinast seina, alates mõnekümnest eurost ja lõpetades miljonitesse ulatuvate hinnasiltidega eksklusiivsetest sõrmustest. Kui palju aga peaks üks mees, kes tahab oma naise kätt paluda, sõrmusele kulutama?

Kellele ei meeldiks vaadata staaride kihlasõrmuseid ja unistada, et endalgi kord selline sõrmes oleks? Samas on selge, et enamik mehi ei ole ka kõige suurema soovi korral võimelised oma naisele miljonitesse eurodesse ulatuvate teemantitega kihlasõrmust kinkima. Kui palju aga peaks eeldama, et mees kihlasõrmusele kulutab? Veebiportaal Who What Wear teeb asja selgeks. Tõsi, päris ühte universaalset reeglit pole, vaid variante on õige mitu:

1. kolme kuu palk - tõsi, kui mehel on teisi maksukohustusi või tunneb end majanduslikult ebakindlalt, siis ei tasu kolme kuu palka sõrmusele sirgeks lüüa.