Reformierakonna juhatuse liige Kalle Palling ütles, et teisipäevasel partei juhatuse ja fraktsiooni liikmete kohtumisel arutati riigireformi ning Siim Kallase kriitikaga seonduv ei tulnud jutuks isegi mitteametlikult või päevakorraväliselt. Tema sõnul on partei liikmed omavahelisest kemplusest väsinud, edastab ERRi uudisportaal.

"Tegelikult on ju inimestel juba ammu soov tegeleda tõsiste asjadega ja teha tööd selle nimel, et ikkagi viia ellu koalitsioonilepingut ja teha neid asju, milleks me siia parlamenti valitud oleme. Kindlasti ükski valija ei ole meid valinud siia omavahel saagima," ütles Palling ERR-ile.

"Siim Kallas minu teada saab võimaluse järgmise nädala kolmapäeval juhatuses oma mõtteid uue partei asutamisest tutvustada," lisas ta.