Tossudest on saanud tõeline hitt ning statistikagi näitab, et naised valivad üha rohkem kõrgete kontsade asemel just tossud.

Seetõttu polegi inimestada, et ka staaride lemmikjalanõudeks on just tossud. Küll aga väärib imestust see, et tegemist on küllaltki mõistliku hinnaga jalavarjudega, mitte aga mõne udupeene disainerbrändi omadega, mille soetamiseks tuleb pool aastat kiirmakarone süüa, kirjutab veebiportaal Who What Wear.

Tegemist on Puma pööratud nahast vabaajatossudega. Väidetavalt on just need 75 euro ringis maksvad jalanõud vallutanud mitmete modellide, näitlejate ja teiste Hollywoodi staaride südamed.