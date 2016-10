Art of Manliness on süvenenud ühe ikoonilise toidu telgitagustesse ja valmistamise saladustesse ning pakkunud välja ühe hea ja põhjaliku retsepti strooganovi valmistamiseks. Pigem sobib see toit nädalavahetusel kokkamiseks, kuna aega võib kuluda kuni neli tundi. Strooganovi ajaloost saavad inglise keele oskajad lugeda siit.

Koostisosad:

1 kg veiseliha, lõigatud 4 cm tükkideks