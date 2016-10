51-aastane Elizabeth Hurley poseeris punastes bikiinides ja tõestas, et hoolimata vanusest passis - keha on sel näitlejataril endiselt särisev ja seksikas - nagu 20ndates!

Hurley tegi endast seksika selfie, kus näitlejanna trimmis kurve kadestavad ka kõik 20-aastased näitsikud, vahendab The Sun.

Naine on paljastanud, et tema päevadest ei puudu iial jooga, pilates ega kõndimine. Samuti joob Elizabeth vett, et nälg tühjalt tülitama ei tuleks.

Leiba, pastat, juustu ja krõpse ei tarbi naine aga üldse.

Fotod, mis seda tõestavad - SIIN!