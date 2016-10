Laserepilatsioon on valutu ja ohutu viis, mis võimaldab juba mõne protseduuri järel vabaneda soovimatutest karvadest igaveseks.

Dioodlaser on kõige kaasaegsem ja ohutum laserepilatsiooni seade. On tõestatud, et dioodlaseri efektiivsus on mitu korda kõrgem kui kõikidel varasematel laseritüüpidel. See tähendab, et epilatsiooni läbiviimiseks läheb vaja vähem protseduure, see on soodsam ning karvakasv protseduuride vahel aeglustub pikemaks ajaks.

Laserepilatsiooni protseduuri ajal teostatakse naha tugevat jahutamist laseri safiirist otsikuga. Laseri poolt väljutatav energia on piisavalt suur, et tungida kuni juukse sibula – folliikulini, kuid seejuures ei vigasta see ümbritsevaid kudesid, kuna laseri safiirist optika väldib termilist mõju nahale, mis teebki protseduuriabsoluutselt valutuks. Dioodlaser on ainus kõikidest laseritest, mida on lubatud kasutada päevitunud nahal.

